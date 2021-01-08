(Özel) Yıllardır hayalini kurduğu gelinliğe beş sene sonra kavuştu

Bayram'ın o hayalini Beyoğlu Belediyesi gerçekleştirdi. Yıllar sonra gelinlik giyerek özlediği ana kavuşan genç anne, sevincini İstanbul'un ünlü sokaklarında eşi ile birlikte yürüyerek kutladı.

Beş yıl önce Naciye Bayram ve Sinan Bayram birbirlerine aşık oldu ve evlenmek istedi. 20 yaşındaki Naciye'nin ailesi henüz yaşının çok genç olduğunu söyleyerek evlenmelerine karşı çıkınca onlar da çareyi kaçmakta buldu. Naciye baba evinden ayrılarak Sinan Bayram ile nikah masasına oturdu. Aradan geçen beş yıl içerisinde çiftin Bulut ve Burak adında iki de erkek çocukları oldu. Mutlu bir evlilik süren Naciye Bayram'ın her şeye rağmen içinde ukde kalan bir şey vardı, o da gelinlik giymekti. Naciye Bayram, bu hayalini yıllarca içinde taşıdı. Gelinlik giyme hayaliyle yaşayan Bayram, Beyoğlu Belediyesi'nin hayata geçirdiği “Sosyal Market” projesini duydu. Sosyal markette ihtiyaç sahiplerine gelinlik, damatlık ve benzeri birçok kıyafet desteği sunulduğunu öğrenen Bayram, yetkililerle iletişime geçerek hayaline bir adım daha yaklaştı. Belediyeden olumlu cevabı aldığında ise vakit kaybetmeden hayalini kurduğu anı yaşamak için hazırlıklara başladı.

“Gelinlik giymek hep hayalimdi”

Naciye ve Sinan Bayram, çocuklarını da yanlarına alarak Beyoğlu Belediyesi'nin Sosyal Market'inin yolunu tuttu. Gelinlik ve damatlıklarını giydikten sonra mutlulukları gözlerinden okunan çift, hatıra olması için Galata Kulesi'ne giderek bol bol fotoğraf çektirdi. Duygu dolu anlar yaşayan Naciye Bayram, “Gelinlik giymek yıllardır hep hayalimdi. Beyoğlu Belediyesi şu an bu mutluluğu bana yaşattı ve çok mutluyum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. 5 yıldır evliyiz. O zamanlar, benim yaşım küçük olduğu için ailem evlenmeme izin vermiyordu. Biz de kaçmaya karar verdik ama gelinlik giyememiştim. Seyhan Hanım ile iletişime geçtim ve ondan istedim, olumlu yanıt alınca da çok mutlu oldum. Beyoğlu Belediyesi'ne, bana bu mutluluğu yaşattığı için gerçekten çok teşekkür ederim” dedi.

“Mutluluklar eskimesin”

Sosyal Market projesiyle gelinlik hayali kuran kadınlara da destek olduklarını ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın eşi Seyhan Yıldız ise, “Geçtiğimiz kasım ayında projemizi başlatarak “Bir güne tıkılıp kalan kıyafetlerimize yüklediğimiz anlamlar bir başkasının mutluluğuna dönüşse ne güzel olurdu” dedik. Bu anlamda terzilere diktirdiğimiz gelinliklerimiz, damatlıklarımız, abiyelerimiz, nişanlıklarımız, çocuklarımızın sünnet kıyafetleriyle birlikte vatandaşlarımızın satın aldığı ayakkabılar, kıyafetler dolaplarında eskimesin, bir başkasının mutluluğuna vesile olsun niyetiyle bu projeye başladık. Bu duyurumuzla birlikte çok sayıda bağış aldık. Naciye Hanım, kaçarak evlenmiş ve haliyle düğün olmamış, gelinlik giyememiş. Kendisi bu hayalini gerçekleştirmemiz için bize başvurdu. Gördüğünüz gibi, veren de mutlu, alan da mutlu, aracı olan bizler de mutluyuz. Mutluluklar paylaştıkça çoğalsın, mutluluklar bir başkasının hayalini gerçekleştirsin, mutluluklar eskimesin” diye konuştu.