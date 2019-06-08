İhlas Haber Ajansı

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(Özel) Yol boyunca canlı yayın yaptılar, trafiktekilerin canını hiçe saydılar

İstanbul’da akan trafikte yol boyunca araçtan kollarını sarkıtarak cep telefonlarıyla görüntü çeken ve canlı yayın yapan şahıslar, bu kadarına da pes artık dedirtti.

İstanbul'da akan trafikte yol boyunca araçtan kollarını sarkıtarak cep telefonlarıyla görüntü çeken ve canlı yayın yapan şahıslar, bu kadarına da pes artık dedirtti. Diğer yolcuların can güvenliğini hiçe sayarak trafiği tehlikeye düşüren vatandaşlar kameraya yansıdı.


Zeytinburnu'nda üstü açık bir araç içerisinde bulunan vatandaşlar, Kennedy Caddesi'nden Sirkeci Sahili yolu boyunca akan trafikte ellerini aracın dışarısına çıkartarak canlı yayın yaptı. Araçtan yükselen müziğin ritminde kaptıran şahıslar, "bu kadarına da pes artık" dedirtti. Akan trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan şahısların o anları kameralara yansıdı.

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