(Özel) Yolcu dolu minibüste hırsızlık kamerada

Şoförün kına gecesi için biriktirdiği paraları, minibüsteki diğer yolculara aldırış etmeden çalan hırsız minibüsün güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, Pendik'teki bir hatlı minibüste geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan minibüsün sürücüsü Buğra Altınsoy, kına gecesi için biriktirdiği bin 500 lirayı sayarak minibüsün para cebine koydu. Daha sonra minibüs sürücüsü, yoldaki başka bir aracın sürücüsü ile tartışması sebebiyle minibüsten indi. O sırada paraları gözüne kestiren bir yolcu, şoför koltuğunun yanındaki paralara doğru yöneldi. Şahıs, minibüsteki yolcuları ve şoförü bir süre izledikten sonra paraları cepten aldı. Minibüsteki diğer yolculara aldırmadan kaşla göz arasında paraları çalan hırsız minibüsten inerek kaçtı. Minibüs şoförü, paralarının çalındığını anlayıp, durumu minibüsteki yolculara sordu. Yolcular olaydan haberleri olmadığını söylemeleri üzerine olay karakola taşındı. Minibüsteki güvenlik kameralarını incelenmesinin ardından, paraların yaşlı bir adam tarafından çalındığı tespit edildi. Polis, minibüsteki paraları çalan hırsızı kısa sürede yakaladı.

Paraları çalınan minibüs şoförünün babası Talip Altınsoy, "Çocuk kına gecesi iççin evden para getiriyor. Yan cebe koyuyor, yolda ben alacağım parayı. O ara bir münakaşa oluyor, çocuk arabadan aşağı iniyor. Aşağı inince de arka koltuktan geliyor buradan paraları alıyor. Bin 500 lira para vardı. Yolculara sordum kimse görmedik dedi. Karakola gidince de bir kadın dedi ki ‘bir yaşlı amca indi'. Sonra kamera görüntüleri aldık, yaşlı bir adammış herhalde yakalanmış, karakoldaymış” şeklinde konuştu.