(ÖZEL) Yunus balığından İstanbul Boğazı'nda görsel şölen

İstanbul'da havadan görüntülenen yunus balığı sürüsü görenleri kendine hayran bıraktı. Marmara Denizi'nde son yıllarda artan yunus balığı popülasyonu nedeniyle İstanbul Boğazı'nda görsel şölen oluşuyor.

Korona virüs salgınıyla birlikte İstanbul'da deniz trafiği büyük ölçüde azalması, yunus balıklarının daha çok gözükmesine sebep oldu. Eskiden küçük gruplar halinde nadir gözüken yunuslar artık İstanbul Boğazı'nda sürü halinde görüntülenebiliyor. Son olarak İstanbul Sarayburnu açıklarında drone ile görüntülenen yunus balıklarının Marmara Denizi'nde nüfusunun arttığını kanıtlar nitelikte. Havadan görüntülenen yunus balıkları turkuaza bürünen İstanbul Boğazı'nda dans edercesine yüzdüğü görüldü. Kimi zaman vapurların peşine takılan yunuslar kimi zaman da gemilerin önünde onlarla yarışmaya çalışarak oynadıkları görülüyor.