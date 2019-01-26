(Özel) Yüzlerce martının ekmek kapma yarışı

Martıların ve sakarmekelerin ekmek kapma yarışı ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Minikler kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yüzlerce martı ve sakarmekeyi Küçükçekmece Belediyesi sosyal tesislerinde biriktirilen atık ekmeklerle besledi. Küçükçekmece Mimar Sinan Köprüsü'ne gelen minikler gölün üzerinde toplu halde bulunan sakarmeke ve martılara ekmek attı. Birçok martı havada ekmek kapma yarışına girerken kimi çocuklar ekmeklerini gölün yüzeyine attı. Bembeyaz martıların siyah renkteki sakarmekelerle suyun üzerinde toplu haldeki görüntüleri ise kartpostalları aratmadı. Sürüler halinde gölün bir sağına bir soluna geçen martıların havada ekmek kapma yarışı ise mest eden görüntüler oluşturdu. Atık ekmeklerin biriktirildiği projeyle hem ekmeklerin çöpe gitmesi engelleniyor hem de soğuk kış günlerinde aç kalan hayvanlar besleniyor.

“Ekmeklerin çöpe gitmesi yerine besliyoruz”

Atık ekmeklerin kuşların beslenmesi için önemli olduğunu söyleyen Azra Görgü, “Bugün bilgi evinden gelip martılara onları beslemek için ekmek atıyoruz. Hayvanlar kış aylarında üşüyebilir onlara bir kap su, mama ve yuva yapalım. Ekmeklerin çöpe gitmesi yerine besliyoruz çünkü ekmeklerimiz çöpe gitmemeli” dedi.

“Kuşlara yem veriyoruz, bazıları havada yakalıyor”

Kış aylarında tüm hayvanların düşünülmesi gerektiğini belirten Melek Sena Koçyiğit, “Kuşlara yem veriyoruz, bazıları havada yakalıyor. Bazılarına da yerden atıyoruz. Hayvanlar yemek yemiş oluyor, besleniyorlar” şeklinde konuştu.

“Ekmekleri martılara atıyoruz”

Kış aylarında hayvanları da düşünmek gerektiğini ifade eden Erdem Karaca, “Ekmekleri martılara atıyoruz, suya atıyoruz oradan yiyorlar. Çok güzel bir şey, hayvanlar yemek bulamıyor bizde onları besliyoruz. Kış ayarlı onları beslemeliyiz” ifadelerini kullandı.