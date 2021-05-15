(Özel) Zeytinburnu'nda karaya oturan geminin son parçası da denizden çıkarıldı

Zeytinburnu'nda şiddetli lodos nedeniyle karaya oturan geminin bekleyişi sona eriyor. Son çapasının da denizden çıkarıldığı geminin enkazı 5 gün içerisinde tamamıyla kaldırılacak.

Zeytinburnu'nda şiddetli lodos nedeniyle yaklaşık 3 ay önce karaya oturan ‘STREAMLINE' isimli geminin sessiz bekleyişi son buluyor. Haciz nedeniyle demirlenen Morini Limanı'na kayıtlı ve Komorlar bayraklı kargo gemisinin karaya oturmasının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ekipler, su altında hasar ve sızıntı tespit çalışması gerçekleştirmişti. Bazı noktalarından kıyıdaki kayalara halat bağlanan gemi için iş görmez raporu verilmişti. Raporun sonrasında geminin enkazı çevreyi kirletmesine fırsat verilmeden Mart ayında kaldırılmaya başlandı. Kaldırılması için uzun uğraşlar verilen geminin sessiz bekleyişinde sona gelindi. Son çapası da denizden çıkartılan geminin enkazı 5-6 gün içinde tamamen kaldırılacak.

“Geminin kurtarılamayacak halde olduğu tespit edilmiştir”

Gemideki söküm işlemlerini yürüten Akre Denizcilik adlı şirketin Genel Müdürü Yaşar Ünlü geminin kaldırma işlemlerine ilişkin, “Şubat ayı içerisinde çapa tarayarak şiddetli fırtına dolayısıyla karaya vuran gemiyi kurtarmak amacıyla firmamıza müracaat edilmiştir. Ekiplerimiz tarafından yapılan sörvey çalışmasında geminin kurtarılamayacak halde olduğu, ciddi yırtıklar olduğu ve ambarının komple suyla dolu olduğu tespit edilmiş, artık iş göremez raporu düzenlenmiştir. Bunun sonucunda deniz kirliliğine sebep vermemek için gemiyi bulunduğu yerden kesip çıkarmak amacıyla çalışma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

“Şuan son parçayı denizden çıkardık”

Gerekli izin işlemleri tamamlandıktan sonra çalışmanın başlatıldığını ifade eden Ünlü, “Deniz kirliliğine sebep olmamak için bariyerli güvenlik önlemleri, gerekli iş güvenlik önlemleri alınmıştır. İşlemlerin sonrasında söküm işlemlerine başladık. Su altı dalgıçlarımızla birlikte hem karadan hem denizden yaklaşık 25-30 kişilik bir ekiple çalışmamızı tamamlamış bulunuyoruz. Şuan son parçayı denizden çıkardık” şeklinde konuştu.

“Yaklaşık 1000 ton civarında hurda malzeme geri dönüşüme kazandırılmıştır”

Çalışmalar esnasında herhangi bir çevre kirliliği ve iş kazasına sebebiyet vermediklerini söyleyen Ünlü, “Yaklaşık 5-6 gün içerisinde de son parçayı keserek komple ortalığı temizleyerek buradan çıkacağız. Yaklaşık bin ton civarında hurda malzeme geri dönüşüme kazandırılmıştır. Deniz kirliliğine sebep olmadan işlemi tamamlamış bulunuyoruz. Yine daha önceden batan ‘Bereket' gemisi, Şile'de bulunan ‘Natalia' gemisinin de firmamız tarafından söküm işlemleri yapılmıştır” diye konuştu.