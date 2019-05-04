(Özel)15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde makas terörü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde makas atarak ilerleyen bir trafik magandası hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Trafikte terör estiren magandanın makas atarak ilerlediği o anlar ise kameraya saniye saniye kameralara yansıdı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde makas atarak ilerleyen bir trafik magandası hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Köprüde araç yoğunluğunun bulunduğu sırada araçlar arasında makas atarak ilerleyen sürücü tehlikeli hareketleriyle yürekleri ağza getirdi. Trafikte terör estiren magandanın makas attığı o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde aracın, hızla sağa ve sola yönelerek araçları solladığı görülüyor.