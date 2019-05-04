İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel)15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde makas terörü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde makas atarak ilerleyen bir trafik magandası hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde makas atarak ilerleyen bir trafik magandası hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Trafikte terör estiren magandanın makas atarak ilerlediği o anlar ise kameraya saniye saniye kameralara yansıdı.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde makas atarak ilerleyen bir trafik magandası hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Köprüde araç yoğunluğunun bulunduğu sırada araçlar arasında makas atarak ilerleyen sürücü tehlikeli hareketleriyle yürekleri ağza getirdi. Trafikte terör estiren magandanın makas attığı o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde aracın, hızla sağa ve sola yönelerek araçları solladığı görülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.