(Özel)Amatör kulüpleri virüsten kapanınca sporcu 1 yıldır parklarda idman yapıyor

Küçükçekmece'de, Korona virüsle mücadele kapsamında halı sahaların kapalı olması ve amatör liglerin oynanmaması nedeniyle alt yapıda oynayan 13 yaşındaki çocuk, babasıyla 1 yıldır parklarda antrenman yapıyor.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşayan ve 5 yıldır Söğütlüçeşme Birlik Spor alt yapısında oynayan 13 yaşındaki Hakkı Ece, korona virüs tedbirleri kapsamında tesislerin kapalı olması nedeniyle parklarda antrenman yapıyor.

Formunu korumak için hem evde hem de parklarda antrenman yapan genç futbolcu adayı, tesisleri açılmasını istiyor. Parktaki ağaçları kendisine kale yapan Ece, babasıyla koşu ve ısınma hareketlerini yapıyor. Genç futbolcu adayı Ece, son olarak babasının talimatlarıyla ağaçları kale direği yaparak idmanını bitiriyor.

“Formumum kaybetmemek için çalışıyorum”

Fırsat bulduğu her yerde antrenman yaptığını anlatan Hakkı Ece, “Formumu kaybetmemek için her hafta iki gün ben ve babam parklarda antrenman evde ise spor yapıyoruz. Formumu kaybetmemek için sürekli antrenman yapıyorum. Bu virüs nedeniyle kulübümüz kapalı. Daha önce hazırlık ve lig maçlarına gittim. Lig maçlarında daha önce şampiyon olduk, çok mutlu oldum. Çünkü çok iyi formum vardı” dedi.

“Hayalim Galatasaray ve Milli Takımda oynamak”

Hayalinin Galatasaray ve Milli Takımda oynamak olduğunu belirten Ece, “Galatasaray alt yapısında oynamak istiyorum. Ben de Uğurcan, Altay gibi yetenekli olup, Milli Takımda oynamak istiyorum” diye konuştu.

Korona virüs nedeniyle pandemi tedbirlerinin alındığını anlatan baba Hamza Ece ise “Bildiğiniz gibi virüs nedeniyle onun futbol okulu kapalı. Haftada iki kere parklara, çimlere gelip bildiğim kadarıyla ona antrenman yaptırıyorum. Formunu kaybetmemesi için onu çalıştırıyorum. Onun da benim de hayalim büyük yerlerde oynaması. Galatasaray ve Milli takımda. İnşallah olur, şu pandemi de bir an önce bitsin. Sadece o değil, herkes artık antrenmanlara çıksın. 5-6 yıldır alt yapıda oynuyor. Tam formunu tutacaktı, gelişecekti pandemi oldu maalesef biz de bekliyoruz” şeklinde konuştu.