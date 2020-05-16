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(ÖZEL)Burası Afrika değil Arnavutköy

İstanbul Arnavutköy’de mandaların suda serinlendiği anlar Afrika görüntülerini aratmadı.

İstanbul Arnavutköy'de mandaların suda serinlendiği anlar Afrika görüntülerini aratmadı. Su ve çamuru çok seven mandalar, adeta oyun oynayarak sıcak havada suyun keyfini çıkardı.


İstanbul Arnavutköy'de bir gölette mandaların suya girip serinlediği anlar, belgesel görüntülerini aratmadı. Kış aylarını ahırlarda geçiren, ilkbaharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla meralara salınmaya başlanan manda sürüleri Arnavutköy'de bulunan bir gölette suyun keyfini çıkardı. İstanbul'da hava sıcaklığının artması ile kendilerini suya bırakan mandaların görüntüsü Afrika'yı aratmadı. Mandaların suyun üzerinde mutlu oldukları gözlemlenirken görünen manzara ise ‘Afrika Savanası'nı hatırlattı. Görüntülerde manda sürüsün adeta suyun üzerine süzüldüğü görülüyor.

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