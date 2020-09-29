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(Özel)Canlarını hiçe saydılar, düşmek üzere olan aracın tuttular

Sultanbeyli’de bir inşaat çukuruna düşmek üzere olan aracı mahalleli dakikalarca elleri ile tuttu.

Sultanbeyli'de bir inşaat çukuruna düşmek üzere olan aracı mahalleli dakikalarca elleri ile tuttu. İtfaiye ekipleri, uzun süren uğraşlar sonucu aracı çukura düşmekten kurtardı.


Olay, Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi Hasır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta geri manevra yapan bir otomobilin sol tekerlekleri, sürücüsünün inşaat çukurunu fark etmemesi sonucu çukura doğru kaydı. Sürücü, çukura doğru eğilen aracı durdurdu ve aşağı indi. Bu sırada olayı gören mahalleli olay yerine gelerek aracı tutmaya başladı. Mahalleli ve sürücü, itfaiye ekipleri gelinceye kadar aracın çukura düşmemesi için yoğun çaba sarf etti.


Dakikalarca aracı elleri ile tutan mahalleli, olay yerine gelen itfaiye ekiplerine de yardımcı oldu. İki itfaiye aracı ile olaya müdahale eden yaklaşık 10 itfaiyeci de uzun süre aracı kurtarmak için mücadele etti. Otomobil, mahalleli ve itfaiyecilerin mücadelesinin sonunda çukura düşmeden kurtarıldı.

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