(Özel)Esenler'de hırsızların rahatlığı bu kadarına pes dedirtti

Esenler'de altı hırsız karakola 200 metre mesafede bulunan cep telefonu bayiini soydular. Hırsızlar polis otosunun geçişi sırasında araçların arkasına saklanırken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Esenler'de meydana geldi. Hırsızlar Esenler'in en işlek caddelerinden birinde bulunan bir telefon mağazasına sabah saatlerinde meydana geldi. Karakola 200 metre mesafede bulunan mağazaya yaklaşık 6 kişi gelen hırsızlar iş yerinin kepengini 20 dakikalık bir uğraştan sonra kırarak içeri girdi. İçeride bulunan alarmın çalmasıyla panikleyen hırsızlar telefonlarının yerini bulamasa da kasa da bulunan paraları alarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde hırsızlar kalabalık bir şekilde iş yerinin önüne geliyorlar. Hırsızların bir kısmı uzun süre kepenk ile uğraşırken bazıları da gözcülük yapıyor. Bu sırada bir polis aracının geçtiğini gören hırsızlar araçların arkasına saklanıyor. Yaklaşık 20 dakikalık uğraşın ardından iş yerine giren hırsızlar telefonları bulamayınca kasa da bulunan paraları ve müşterilere ait olan iki telefonu alarak kayıplara karışıyor.

İş yeri sahibi duruma isyan ederek “Alarm sisteminde arandık dükkanımıza geldiğimizde 12 dakika içerisinde soyulduğumuzu gördük. Ayrıca karakola 100 metre yakın olmamıza rağmen defalarca bunu yaşadık bu cadde üzerinde üç iş yerimiz var hepsi daha önce soyuldu. Ayrıca devletimiz bekçi alımı yaptı ama bu bekçiler sadece akşam saatlerinde dolaşıyorlar. Hırsızların iş yerlerimize girdikleri saatler sabaha karşı bu saatler de dolaşsalar daha faydalı olacaktır. Çok kalabalık geliyorlar 6 kişiler ama çok rahatlar. Bu bölge çok işlek cadde ama 20 dakika kepenkle uğraşmaları ve bu rahatlıkları bizi tedirgin ediyor” dedi.