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(ÖZEL)İstanbul semalarından masalsı görüntüler

İstanbul’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ortaya kartpostallık manzaraların çıkmasına neden oluyor.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ortaya kartpostallık manzaraların çıkmasına neden oluyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde havadan çekilen görüntülerde karla kaplı İstanbul manzarası izleyenleri kendine hayran bıraktı.


Metoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yoğun kar yağışı bazı bölgelerde yer yer fırtına olacağı uyarısı yapmıştı. İstanbul'da kar yağışının ikinci gününde güneşin yüzünü göstermesi ile ortaya eşsiz manzaralar çıktı. İstanbul boğazında havadan çekilen görüntülerde beyaza bürünen şehrin manzarası izleyenleri masalsı bir yolculuğa çıkarttı. Marmara bölgesinde soğuk hava dalgasının 8 gün daha etkili olması bekleniyor. Kar yağışının ise bugün öğle saatlerinde etkisini artırarak yarın yoğun bir şekilde yağması tahmin ediliyor. Sürücülerin yolda oluşabilecek don olaylarına karşı tedbirli olması ve kış lastiklerinin takılı olması konusunda uyarılarda bulunuldu.

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