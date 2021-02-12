(ÖZEL)İstanbul'un köy okulunda öğretmenler öğrencilerini hediyeler ile bekliyor

Tüm hazırlıkların tamamlandığı Eyüpsultan Pirinççi İlkokulu'da öğretmenler öğrencilerini sıralara koydukları hediyeler ile beklemeye başladı.

15 Şubat Pazartesi itibarıyla, il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

Türkiye genelinde köy yerleşim yerlerinde bulunan ilkokul düzeyindeki yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile Türkiye genelindeki yaklaşık 2 bin 700 anaokulunda yüz yüze eğitime başlanacak.

Bu kapsamda Eyüpsultan Pirinççi İlkokulu'nun giriş ve içi kısmında uygun yerlere, kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri asıldı. Bina girişleri ve içeride uygun yerlerde el antiseptiği yerleştirildi. Öğrencilerin okulun ilk günü mutlu olmaları için sıralara akıl ve zeka oyunlarından oluşan hediyeler bırakıldı.

“Kendilerine ufak hediyelerimiz var”

Eyüpsultan İlçe Millî Eğitim Müdürü Alper Asım Özer, “Eyüpsultan‘daki tüm okullarımız “Okulum Temiz Belgesini” almış durumda. Okullardaki tüm mesafe, dezenfektan ve aklınıza gelebilecek tüm temizlik işlemleri şu anda detaylı olarak yapılmakta ve biz 15 Şubat‘ta ilçemizde dört tane köy okulumuzun ve dört tane de bağımsız anaokulumuzun tam zamanlı olarak eğitimi açıyoruz. Bununla ilgili de Eyüpsultan Belediye'miz tüm okullarımızı ilk önce dezenfekte etti. Şu anda da biz tüm öğretmenlerimiz ve çalışanlarımızla eğitim öğretime hazır hale geldik. Bugün Pirinççi İlkokulu‘ndayız öğrencilerimizi bekliyoruz sabırsızlıkla. Kendilerine ufak hediyelerimiz var, akıl zeka oyunları ile oluşan ve onları beklemeye başladık. İnşallah pazartesi günü saat 10:00'da derslerimize başlayacağız” dedi.