(ÖZEL)Kurban pazarında kurbanlıklara Mozart dinletisi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Küçükçekmece kurban satış ve kesim merkezinde klasik müzik rüzgarı esiyor. Anadolu'dan yola çıkarak kilometrelerce uzaklıktan gelen kurbanlıklar ve sahipleri Mozart müziği ile yol yorgunluğunu üzerinden atıyorlar. Klasik müziği duyan hayvan besicilerinin zaman zaman halaya tutuşması ise görenleri gülümsetti.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarındaki hareketlilik arttı. Küçükçekmece Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde yükselen klasik müzik sesleri alışılmış pazarın dışında renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul'a uzun yoldan gelen besicilere de klasik müzik moral oldu. Klasik müziği duyan besicilerin halay çekmesi ise görenleri gülümsetti.

“Satışlarımız iyi gitmiyordu, moral oldu”

Klasik müzik eşliğinde halay çeken besici Murat Polat, “ Klasik müzik çok güzel geldi. Satışlarımız iyi gitmiyordu, müzik moral oldu. Artık satılsın satılmasın önemli değil. O müziğin sesi kulağıma geldi yeterli bana. Şuan çok mutluyum."

“Koç fiyatları bin 500 TL -3 bin TL arasında”

Ordu'dan getirdiği koçları pazarda satışa sunan besici Mustafa Müezzinoğlu, “Hayvanlarımızın cinsi karayakadır. Eşleşme zamanlarında sürü içerisinde koçların kendilerini göstermeleri gerekir. Sürüde en güçlü koç hangisiyse o sürüye önder olur. Normalde bu koçlar büyük boynuzlarıyla ünlüdür. Herkesin dikkatini çekiyor boynuzlar soruyorlar. Sürümüzün en iyi koçları bin 500 TL'den 3 bin TL'ye fiyat aralığında satılıyor” ifadelerini kullandı.

“Hayvanlar bu şekilde sakinleşmesini sağlıyoruz”

Hayvanların rehabilitesi için klasik müzik çaldıklarını söyleyen Küçükçekmece Kurban Satış ve Kesim Merkezi sahibi Gürsel İlgöz , “Bu alana gelen hem hayvan hem de besici uzun yollardan seyahat edip geliyorlar. Bizde onları rahat ettirmek için İstanbul'da hiçbir noktada olmayan bir uygulama yaptık. Belli aralıklarla hayvanları rehabilite edebilecek müzik dinletiyoruz. Hayvanlar bu şekilde sakinleşmesini sağlıyoruz” şeklinde konuştu.