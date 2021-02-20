(ÖZEL)Tarihi Aydos Kalesi'nde kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

İstanbul'da meydana gelen kar yağışı sonrası Anadolu Yakası beyaza büründü. Tarihi Aydos Kalesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu. Aydos Kalesi'nin karla eşsiz uyumu ise havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları sonrasında İstanbul'da geçtiğimiz cuma gününden itibaren kar yağışı gerçekleşirken soğuk havalarda kendini hissettirmeye başladı. İstanbul'da meydana gelen kar yağışı sonrası ise İstanbul Anadolu Yakası beyaza bürünürken adeta kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışı sonrası Kartal Aydos Kalesi'nin o eşsiz görüntüsü ise havadan görüntülendi.