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(Özel)Tren üstünde tehlikeli yolculuk

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kulesi tepesine çıkıp, Metrobüs üzerinde seyahat eden parkur sporcusu Pavel Smirnov, bu kez arkadaşıyla yük treninin üzerinde yolculuk yaptı.

Hareket halinde trenin vagonları arasında zıplayan sporcular “ bu kadarına da pes” dedirtti.



Anadolu ve Avrupa yakasını 3'üncü kez birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşaatı devam ederken kulenin vincine tırmanarak özçekim yapmasıyla bilinen parkur sporcusu Pavel Smirnov, kendisi gibi parkur sporcusu olan bir arkadaşı ile Adana civarında yük treni üzerinde seyahat etti. Adana yakınlarında bir istasyonda 4 saat boyunca trenin gelmesini bekleyen parkur sporcuları, istasyona gelen bir yük trenine gizlice bindiler. Yarım saat sonra bindikleri yük treni hareket etmeye başladı. Gençler yük treninin üzerinde yaklaşık 40 dakika boyunca seyahat edip trenin durduğu istasyonda indiler.



Hareket halindeki trenin üstünde dans ettiler


Trene bindikleri andan itibaren o anları kayıt altına alan gençler yaptıkları tehlikeli hareketler ile yürekleri ağıza getirdi. Trenin vagonları arasında atlayarak gezinen parkur sporcularının, tren hareket halindeyken üstünde dans etmeleri "bu kadarına da pes” dedirtti. Tren vagonlarının arasında bir süre yolculuk yapan gençlerden birisinin ayağı trenin arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu. Canlarını hiçe sayıp, kendilerini tehlikeye atan gençler trenin yan kısımlarında bulunan uyarı levhalarına çarpmaktan da son anda kurtuldu.

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