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Özge Özdinçer'in "Fırsatlar ve İnsanlar" kitabı satışa çıktı

Eğitimci Yazar Özge Özdinçer’in "Fırsatlar ve İnsanlar" kitabı satışa çıktı.

Eğitimci Yazar Özge Özdinçer'in "Fırsatlar ve İnsanlar" kitabı satışa çıktı.


Özdinçer'in öğrencilerine ve topluma farkındalık sunmak amacıyla kaleme aldığı ilk kitabı "Fırsatlar ve İnsanlar" tüm seçkin internet sitelerinde ve kitapevlerinde satışa sunuldu. Yazar, kitabıyla kişilerin kendini tanıyıp farkındalık kazanması ve kitaptan edindiği bilgilerin ışığında kendine ve çevresine fayda sağlayabilmesini hedefliyor.


Özge Özdinçer, 28 Eylül Cumartesi ve 29 Eylül Pazar günü saat 14.00 - 16.00 arasında Sancaktepe Kitap Fuarında yapılacak imza gününde okurlarıyla da buluşacak.

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