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Özgün 'Aşık' ile kamera karşısına geçti

Şarkıcı Özgün, ’Aşık’ isimli yeni şarkısını sevenleriyle buluşturdu.

Şarkıcı Özgün, 'Aşık' isimli yeni şarkısını sevenleriyle buluşturdu.



Şarkıcı Özgün, ‘Sadece Arkadaşız' ‘Şeytan' ve ‘İstiklal' gibi şarkılarına bir yenisini ekledi. Başarılı şarkıcı, hayranlarını heyecanlandıracak 'Aşık' isimli yeni şarkısını sevenleriyle buluşturdu. Söz ve müziği Murat Güneş'e, düzenlemesi Tolga Kılıç'a ve mix&mastering'i Özgür Yurtoğlu'na ait olan parçanın klibi çekildi. Yönetmenliğini Burak Sesli'nin, görüntü yönetmenliğini Altuğ Ozan'ın üstlendiği yeni şarkısının video klip çalışmasında Özgün 25 kişilik bir ekip ile çalıştı. Yaklaşık 14 saat süren klip çekimleri Ataşehir'de özel bir mekanda çekildi. Klipte Özgün'ün klip kıyafetlerini ise Hatice Gökçe tasarladı. Klipte Özgün'e bir kadın oyuncu, iki dansçı ve canlı orkestra eşlik etti.

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