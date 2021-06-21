Özgün tasarımlar Tasarım Pazarı'nda olacak

Akasya, misafirlerini 21-26 Haziran tarihleri arasında birbirinden özgün tasarımların yer aldığı Tasarım Pazarı ile tasarımseverleri bir araya getiriyor. El emeği ürünlerin yer aldığı Tasarım Pazarı'nda İster bir çanta ister ev dekorasyonu aksesuarı ister takı seçilebiliyor.

Birçok özgün tasarımın yer alacağı etkinlik Akasya giriş katındaki etkinlik alanında tüm ziyaretçilerin erişimine açık olacak. Etkinlik 26 Haziran Cumartesi gününe kadar devam edecek.