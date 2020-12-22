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Özkan Sümer için saygı duruşu

Bugün vefat eden Türk futbolunun ve Trabzonspor’un efsane ismi Özkaayn Sümer için Galatasar-Göztepe maçı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Bugün vefat eden Türk futbolunun ve Trabzonspor'un efsane ismi Özkaayn Sümer için Galatasar-Göztepe maçı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.


Türk futbolunun efsane ismi, A Milli Futbol Takımı'nı bir dönem çalıştıran, Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkan Vekili, Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan Özkan Sümer'in vefatı dolayısıyla Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Göztepe maçı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

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