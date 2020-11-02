Özlem Akdurak, Dünya Yelken Federasyonu Başkan Yardımcısı seçildi

Dünya Yelken Federasyonu-World Sailing 2020 Yıllık Olağan Kongresi'nin yapılan Genel Kurulu'nda 2020-2024 yılları arasında görev yapacak olan Başkan ve Başkan Yardımcıları belirlendi.

Rekor bir sayı ile 128 ulusal federasyonun (MNA) oy verdiği seçimlerin açıklanan sonucuna göre Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı D. Özlem Akdurak, 77 ülkenin oyunu alarak Dünya Yelken Federasyonu Başkan Yardımcısı seçildi.

2020-2024 döneminde görev yapacak Başkan ve Başkan Yardımcıları aşağıdaki gibi:

Başkan

Li Quanhai (Çin)

Başkan Yardımcıları

Tomasz Chamera (Polonya)

Sarah Kenny (Avustralya)

Philip Baum (Güney Afrika)

Yann Rocherieux (Fransa)

Duriye Özlem Akdurak (Türkiye)

Marcus Spilane (İrlanda)

Cory Sertl (ABD)