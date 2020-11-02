İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özlem Akdurak, Dünya Yelken Federasyonu Başkan Yardımcısı seçildi

Dünya Yelken Federasyonu-World Sailing 2020 Yıllık Olağan Kongresi’nin yapılan Genel Kurulu’nda 2020-2024 yılları arasında görev yapacak olan Başkan ve Başkan Yardımcıları belirlendi.

Dünya Yelken Federasyonu-World Sailing 2020 Yıllık Olağan Kongresi'nin yapılan Genel Kurulu'nda 2020-2024 yılları arasında görev yapacak olan Başkan ve Başkan Yardımcıları belirlendi.


Rekor bir sayı ile 128 ulusal federasyonun (MNA) oy verdiği seçimlerin açıklanan sonucuna göre Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı D. Özlem Akdurak, 77 ülkenin oyunu alarak Dünya Yelken Federasyonu Başkan Yardımcısı seçildi.


2020-2024 döneminde görev yapacak Başkan ve Başkan Yardımcıları aşağıdaki gibi:



Başkan


Li Quanhai (Çin)



Başkan Yardımcıları


Tomasz Chamera (Polonya)


Sarah Kenny (Avustralya)


Philip Baum (Güney Afrika)


Yann Rocherieux (Fransa)


Duriye Özlem Akdurak (Türkiye)


Marcus Spilane (İrlanda)


Cory Sertl (ABD)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.