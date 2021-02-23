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Özlem Zengin'e hakaret eden Avukat Mert Yaşar, adliyeye sevk edildi

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Avukat Mert Yaşar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Avukat Mert Yaşar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medya paylaşımında hakaret ettiği gerekçesiyle dün gece Eyüpsultan'da gözaltına alınan Avukat Mert Yaşar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yaşar Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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