Özlemlerini anlatmak için 29 Şubat'ı “Kayıp İnsanlar Günü” ilan ettiler

Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği (YAKAD), 4 yılda bir gelen 29 Şubat gününün heyecanla beklendiği gibi ailelerin de kayıp yakınlarını özlemle beklediğini dile getirerek, 29 Şubat'ı “Kayıp İnsanlar Günü” ilan etti. YAKAD Başkanı Zafer Özbilici, "Dün yanımızda olan yakınlarımızı yıllardır aramakta, tıpkı 29 Şubat gibi bir gün onlar da gelecek umuduyla yaşamaktayız" dedi.

Kaybolan yakınlarını bulma umuduyla yaşamlarını sürdüren vatandaşların üyesi olduğu YAKAD, 4 yılda bir gelen 29 Şubat gününü “Kayıp İnsanlar Günü” ilan etti. Bugüne kadar binin üzerinde kaybın bulunmasına vesile olan dernek, 4 yılda bir gelen 29 Şubat gününün umutla beklendiği gibi ailelerin de kayıp yakınlarını özlemle beklediğini anlatmak için bugünü seçti. Dernek Başkanı Zafer Özbilici, kayıplarının bulunması için dernek olarak yıllardır büyük emek verdiklerini ifade etti. Özbilici, 29 Şubat gününün belirlenmesiyle ömürlerini yakınlarını bulacakları günün özlem, heyecan ve umutlarıyla geçiren ailelere dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Kayıp yakınlarının kaybolan kişileri bulma umudu, heyecanı ve bekleyişine dikkat çekebilmek için bugünü seçtiklerini ifade eden Özbilici, “29 Şubat Günü bilindiği gibi 4 yılda bir takvimlerde yer almakta, bugün yaşadığımız 29 Şubat önümüzdeki yıllarda yaşanmayacak fakat 4 yıl içinde geleceğini biliyoruz. Bu zaman dilimi biz kayıp yakınlarının yaşamını yansıtmakta, bizler de dün yanımızda olan yakınlarımızı yıllardır aramaktayız” diye konuştu.

“Tıpkı 29 Şubat gibi bir gün onlar da gelecek umuduyla yaşamaktayız”

Derneğin 1992 yılında otizmli Abdülhamid Özbilici'nin kaybolmasının ardından kurulduğunu ve kayıpların bulunması için yıllardır mücadele verildiğini anlatan Özbilici, “Bugüne kadar YAKAD olarak binin üzerinde kaybın bulunmasına vesile olduk. Bulamadığımız kayıplarımızın da bir gün geleceğini umutla beklemekteyiz, tıpkı 29 Şubat gibi bir gün onlar da gelecek umuduyla yaşamaktayız. Bu vesileyle yarın ve diğer yıllarda yaşanacak 29 Şubatları Kayıp İnsanlar Günü olarak ilan ediyoruz. Kayıp olgusuna dikkat çekmek, kaybolmalarını önlemek hususunda farkındalık oluşturmak için 4 yılda bir de olsa dünyadaki kaybolmuş, kaçırılmış insanların hatırlanmasının kaybolanlara ve ailelerine umut olacağını ümit ediyoruz” dedi.