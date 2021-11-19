Özsarp, dijital dönüşümü değerlendirdi

Özsarp, dijital kültürün sürekli gelişmesi ve bu dönüşüm içerisinde yer almanın önemine vurgu yaptı.

Digital dönüşümün her şeyi içerdiğini dile getiren Özsarp, dijital dönüşüm ve yeni nesil girişimcilik üzerine yaptığı açıklamada yaşanan değişimlere dikkat çekti. Özsarp,“Dijital olarak ifade edilen kavram artık günümüzde çok geniş alanları kapsıyor. Örneğin önceden sadece bilgisayar olarak görülen dijital işlemler artık akıllı saatlere kadar yayılıyor. Bu gelişim çok kısa sürelerde oldu. Dijital dünya girişimcilik açısından müthiş fırsatlar oluşturuyor. Günümüzde girişimcilik olarak adlandırılan kavram da ya dijital dünyaya ait ya da dijital olanla ilgili durumda. Bu yüzden girişimciler için dijital fırsatları değerlendirmek önem taşıyor” dedi.

Düzenli olarak yayın yaptığı Youtube kanalında önemli bir takipçi sayısına ulaşan Özsarp bunun yanında günümüz teknolojileriyle de yakından ilgilendiğini ve bu alanlarda projeler geliştirdiğini ifade etti. Dijital dünyada girişimcilik yapacak olanlar için tavsiyelerde de bulunan Özsarp, “Öncelikli olarak dijital dünya girişimcilik için önemli fırsatlar sunuyor olsa da girişimcilik kapsamında nasıl adımlar atılması gerektiğine dikkat edilmesi gerekiyor. Doğru alan ilgi ve sabır ile belli olabilir. Düzenli çalışma, özen gösterme ve doğru kararlar almayla dijital dünyada günümüzdeki girişimciler önemli işler başarabilir” şeklinde konuştu.