Özsert: “Bizim en büyük mutluluğumuz Altınordu Futbol Akademisi'ne sporcu kazandırmak”

Altınordu Bodrum Futbol Okulu (Bodrum AFO) ve Bodrum AFO'nun yarışmacı kulübü olan Ortakent-Yahşi Gençlik ve Spor Kulübü başarılara doymuyor. Bu sezon içerisinde Altınordu FK'ya 2 sporcu kazandıran Bodrum AFO, profesyonel düzeydeki diğer kulüplere de 8 sporcu kazandırma başarısı gösterdi.

Altınordu Bodrum Futbol Okulu sorumlu Antrenörü ve Ortakent - Yahşi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Kanat Özsert, çalışmaları ile alakalı bilgilendirmelerde bulundu. 2015 yılında Altınordu Bodrum Futbol Okulu sorumlu antrenörü olarak henüz genç yaşta göreve başladığını belirten Özsert, 7 yıllık süre zarfında Muğla Bodrum'dan birçok sporcuyu Altınordu FK ve diğer profesyonel kulüplere transfer ederek Türk futboluna kazandırmış olmaktan çok mutlu ve gururlu olduğunu aktardı. 2015 yılından bu yana sistemli ve planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizen Özsert, Türk futboluna daha nice sporcuları kazandırmak için aynı disiplin ve istikrar ile çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı. 5-13 yaş grubuna yönelik Bodrum AFO'da çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Özsert, “Altınordu Bodrum Futbol Okulumuz bünyesinde sporcularımıza temel futbol eğitimi veriyoruz. 11 yaş itibarıyla, Ortakent-Yahşi Gençlik ve Spor Kulübünde sporcularımızı lisanslayarak yarışmacı kimlik kazanmalarını sağlıyoruz. Sporcularımız hem gelişiyor, hem de resmi liglerde mücadele ediyor” dedi.

“Bodrum AFO olarak yaşanan bu başarının sahibi teknik ekibimizdir”

Antrenörlerinin planlı, programlı, sabırlı ve çok emek vererek çalıştığını bildiren Özsert, “Muharrem Dilbil, Ferhat Özcan, Enes Burak Kılıç, Zekeriya Baş ve geçmiş dönemde bizimle çalışmış, çok emek vermiş Mustafa Gündüz, Güray Ceylan hocalarıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

1995 yılında İrlanda Dublin'de doğan ve okul öncesi eğitimine İrlanda'da başlayan Özsert, Muğla Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2014 yılından beri antrenörlük yapan Özsert'in, TFF Çocuk Futbolu ve UEFA-B antrenörlük lisansı da bulunuyor.