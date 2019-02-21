Özyeğin, The Awards Asia 2019' da en iyi 8 üniversite arasına girdi

Yükseköğretimin Oscar'ları olarak kabul edilen ve bu yıl Asya kıtasındaki üniversitelerin ilk kez dâhil edildiği The Awards Asia 2019 ödül programında Özyeğin Üniversitesi, Sektörel Eğitim Programı (SE Programı) uygulaması ile öğrenciler için üstün destek alanında en iyi 8 üniversite arasında yer almaya hak kazandı.

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından, üniversitelerin 5 kategoride yürüttüğü en iyi uygulama örneklerine verilen The Awards Asia 2019 ödüllerinde kısa listeye kalan üniversiteler açıklandı. Yükseköğretimin Oscar'ları olarak kabul edilen ve bu yıl Asya kıtasındaki üniversitelerin ilk kez dahil edildiği ödül programında Özyeğin Üniversitesi, ‘Sektörel Eğitim Programı (SE Programı)' uygulaması ile öğrenciler için üstün destek alanında en iyi 8 üniversite arasında yer almaya hak kazandı.

Özyeğin Üniversitesi, 21 ülkeden yaklaşık 80 üniversitenin başvurduğu THE Awards Asia'da tüm kategorilerde Türkiye'den listeye giren 3, öğrenciler için üstün destek kategorisinde ise yine Türkiye'den listeye giren 2 üniversiteden biri olduğu belirtildi.

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, konu ile ilgili değerlendirmesinde; "Hayata geçirilen sektörel eğitim programı, öğrencilerin eğitim ve istihdam edilebilirlik değerlerini arttırarak, eğitim deneyiminde dönüşüm oluşturmak üzere kurgulanmış bir uygulama. Program, Türkiye'deki lisans müfredatlarında eksik olan sektörel bilgi, soyut beceriler ve iş deneyimini, öğrencilerin öğrenim yolculuğu ile sistematik olarak bütünleştiren bir eğitim felsefesi ile öne çıkıyor.Birbirine bağımlı üç boyuttan oluşan program, sektörel çözümler dersi ile lisans programlarını güçlendirmek üzere tasarlanmış olan akademik boyut,akademik birimler tarafından yönetilen, müfredata dahil zorunlu stajlar veders dışı destek kapsamında sunulan kredisiz staj imkanlarını kapsıyor. Öğrencilerimize sunduğumuz üniversitemize özgü destek sisteminin, dünyanın en itibarlı derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education'nın Asya kıtasını kapsayan değerlendirmesinde, öğrenciler için üstün destek alanında en başarılı 8 uygulamadan biri seçilmesinden mutluluk duyuyoruz" dedi.