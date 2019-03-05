Özyeğin Üniversitesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Nezihe Muhiddin'i anacak

Özyeğin Üniversitesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Cumhuriyet tarihinin ilk siyasi partisi Kadınlar Halk Fırkası'nı kuran kadın hakları savunucusu, gazeteci-yazar Nezihe Muhiddin'i, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde film gösterimi ve özel bir söyleşi ile anacak.

Cumhuriyet tarihinin ilk siyasi partisi Kadınlar Halk Fırkası'nı kuran kadın hakları savunucusu, gazeteci-yazar Nezihe Muhiddin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde film gösterimi ve özel bir söyleşi ile anılıyor. Yönetmenliğini Ümran Safter'in yaptığı, senaryosunu Ahsen Diner'in kaleme aldığı ve Nezihe Muhiddin'e saygı duruşu niteliğindeki “Kadın Olmanın Günahı” adlı uzun metraj belgesel film, Özyeğin Üniversitesi'nde izleyici ile buluşacak.

Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nin ev sahipliği ve Kadın Çalışmaları Kulübü ile Sinema Kulübü'nün desteğiyle gerçekleştirilecek film gösteriminin ardından Yönetmen Ümran Safter, filmin tarih danışmanı - araştırmacı Yaprak Zihnioğlu ve Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nden Dr. Öğretim Görevlisi Senem Timuroğlu söyleşi için izleyicilerle bir araya gelecek. Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü'nde düzenlenecek programın moderatörlüğünü ise Özyeğin Üniversitesi Kadın Çalışmaları Kulübü Başkanı Gülsu Bartan üstlenecek.

Cesur bir feminist kadının ön yargılar ve yerleşik değerlerle olan mücadelesinin anlatıldığı Kadın Olmanın Günahı adlı belgesel filmde, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında kadınların zorlu eşitlik mücadelesine de tanıklık ediliyor. Nezihe Muhiddin'i ve kadın hakları mücadelesini Yaprak Zihnioğlu, Fatmagül Berktay, İpek Çalışlar, Senem Timuroğlu, Lerna Ekmekçioğlu, Nükhet Sirman, Müge Telci, Yeşim Arat başta olmak üzere kadın akademisyenlerin anlatımıyla izlenilecek belgesel filmin çekimleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul, Ankara ve Boston'da gerçekleştirildi. Filmde kullanılan animasyonlar İngiliz sanatçı May Kindred Boothby imzası taşıyor.

Nezihe Muhiddin kimdir?

Nezihe Muhiddin, 1889 yılında İstanbul'da doğdu. Çocukluğunda Almanca ve Fransızca öğrendi. Çeşitli gazetelere kadın sorunları ile ilgili makaleler yazdı, kadın derneklerinde aktif olarak çalıştı. 1923 yılında, kadınlara oy hakkı ve siyasal haklar talebiyle Cumhuriyet tarihindeki ilk siyasi parti olan Kadınlar Halk Fırkası'nı kurdu. Ancak dönemin hükümeti, programdaki talepler aşırı olduğu gerekçesiyle partiye izin vermedi. Bunun üzerine Muhiddin, talepleri daraltarak Türk Kadınlar Birliği'ni kurdu ve mücadelesini dernek aracılığıyla sürdürdü. Camilerde kadın konferansları düzenlenmesi için Diyanet'e başvurdu ancak bu girişimleri de reddedildi. Hakkında açılan soruşturma ve davalar nedeniyle dernek yönetiminden istifa ederek kendini edebiyata verdi. 20 roman, 300 öykü yazdı. 1908'den beri ısrarla talep ettiği siyasi haklar, kadınlara ancak 1934'te tanınabildi. Nezihe Muhiddin 1958'de İstanbul'da vefat etti.