Özyeğin Üniversitesi ve Pegasus Hava Yolları'ndan pilotaj programı öğrencilerine özel iş birliği

Özyeğin Üniversitesi ve Pegasus Hava Yolları'nın yeni iş birliği kapsamında, Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Programı öğrencileri, öğrenciyken dâhil olacakları seçim aşamasının ardından mezuniyet sonrasında Pegasus Hava Yolları bünyesinde ikinci pilot olarak yetiştirilmek üzere TİP eğitimine kabul edilecek.

Özyeğin Üniversitesi ve Pegasus Hava Yolları, imzaladıkları yeni bir iş birliği protokolüyle güçlerini birleştirdi. Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Pegasus Hava Yolları arasında imzalanan ve üniversite-sektör iş birliği açısından örnek teşkil edecek yeni protokolle, iki kurum arasında 2014 yılında imzalanan iş birliği anlaşmasına da geliştirdi.

İş birliğine göre, Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Programı öğrencileri, öğrenciyken dâhil olacakları seçim aşamasının ardından mezuniyet sonrasında Pegasus Hava Yolları bünyesinde ikinci pilot olarak yetiştirilmek üzere TİP eğitimine kabul edilecek. Özyeğin Üniversitesi Pilotaj Programı'na devam eden öğrencilerin Pegasus İkinci Pilot Adayı Programı çerçevesinde uçuş okuluna ödeyecekleri uçuş eğitim ücreti, TİP eğitim bedeli ve lisans eğitimleri süresince öğrencilere yapılacak olan eğitim yardımı ikinci pilot olarak işe başladıkları ilk aydan itibaren Pegasus Hava Yolları'na geri ödenmek üzere Pegasus Hava Yolları tarafından karşılanacak.

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, Pegasus Hava Yolları ile yapılan iş birliğine ilişkin, “Yenilikçi eğitim modelimiz kapsamında öğrencilerimize sektörlerle iç içe ve yaşamla entegre bir akademik model sunuyoruz. Öğrencilerimiz henüz okurken iş hayatını deneyimleme şansına sahip. Eğitimleri sürerken çalışıyor, yurt içinde ve yurt dışında stajlarını yapıyor, kariyerlerini şekillendiriyorlar. İş yaşamına atıldıklarında, profesyonel yetkinlikleri sayesinde birkaç adım önde oluyorlar. Hızla büyüyen havacılık sektörünün en önemli ihtiyacının nitelikli insan kaynağı olduğunu biliyoruz. Pegasus Hava Yolları ile imzaladığımız bu yeni anlaşma sayesinde, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Programı öğrencilerimiz, mezuniyet sonrasında Pegasus Hava Yolları tarafından verilecek TİP eğitimiyle, akademik yetkinliklerinde fark oluşturacaklar. Bu iş birliği sonucunda sivil havacılık sektöründe yetişmiş, donanımlı insan kaynağının oluşmasına önemli bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum" dedi.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane ise iş birliğiyle ilgili açıklamasında “Pegasus Hava Yolları olarak, 5-6 yaş ortalamasına sahip 83 uçağımızla Türkiye'nin en genç filosuna sahibiz. 100 uçaklık Airbus siparişimizin uçaklarını 2016'dan bu yana filomuza katıyoruz. Yeni uçak yatırımları yaparak filomuzu her geçen gün genişletiyoruz. Bu nedenle sektörün ve elbette şirket olarak bizim pilot ihtiyacımız da artıyor. Türkiye'de havacılık sektörü hâlâ gelişmekte olan bir sektör. Yeni yatırımlarla bu alanda uzmanlaşacak insan kaynağına ihtiyaç duyuyoruz. En öncelikli hedeflerimizden biri sektörde istihdam oluşturmak ve sektörü geliştirmek. Bu değerli işbirliğiyle Türk sivil havacılık sektörüne istihdam anlamında da katkıda bulunacağımız için mutluyuz” şeklinde konuştu.