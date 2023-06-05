P&G ve TMOK Olimpiyat umudunu spor okuluyla deprem bölgesine taşıyor

Türkiye'de spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla 2014 yılında Olimpik Anneler projesini başlatan P&G Türkiye, destek verdiği sporcu ve anne sayısını 36'ya yükseltti. Projenin 10. yılına 1 kala “Umutla Paris 2024” için hazırlanırken, sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü deprem bölgesine taşıyor. Başlatılan ‘Umut Evi' hareketinin bir adımı olarak Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliği ile Olimpiyat umudunu depremzedelerle buluşturmak amacıyla bölgede spor okulu açılacak.

“Depremzedeler için Umutla Paris 2024'e” temalı basın toplantısı, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu'nun ev sahipliğinde, Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin'ın açılış konuşmasıyla, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ve Olimpik Anneler ile milli sporcuların katılımıyla gerçekleşti. Davette, Turnaoğlu ve Gündoğan ile milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ve annesi Duygu Çakıroğlu, milli güreşçi Kerem Kamal ve annesi Şükran Kamal'ın konuşmacı olarak yer aldığı bir panel de gerçekleştirildi. Panelin moderatörlüğünü milli basketbolcu, televizyon sunucusu, spor yöneticisi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Üyesi Şükran Albayrak üstlendi. Panelde bugüne kadar proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve sporun yaygınlaşmasında annelerin rolü ele alındı.

Turnaoğlu: "Depremzedelerin hayatına daha uzun soluklu çalışmalarla dokunmaya devam edeceğiz"

“Çocuğuna spor yaptıran her anne olimpik annedir” diyerek 2014 yılında başlatılan ‘Olimpik Anneler Projesi' ile şu ana kadar 24 bin anneye eğitim verdiklerini ve 330 bin spor ekipmanı sağladıklarını belirten P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “Bu yıl Olimpiyat sponsorluğumuzun bir açılımı olarak Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğiyle bölgede açacağımız spor okulu sayesinde afet bölgesinde çocuklara bedensel, zihinsel ve ruhsal açıdan daha sağlıklı bir hayat için fırsat eşitliği sunmuş olacağız. Sporun yanı sıra sağlık, eğitim, temel ihtiyaçlar gibi birçok alanda depremzedelerin hayatına daha uzun soluklu çalışmalarla ‘iyilik ve umutla' dokunmaya devam edeceğiz” dedi.

36 sporcu ve annesine destek

2014'te yaptırdıkları spor araştırmasıyla spor kültürünün geliştirilmesine olan ihtiyacı ve bu yolda annelere büyük rol düştüğünü ortaya çıkardıklarını ifade eden Turnaoğlu, “Olimpiyat sponsoru olarak ülkemiz özelinde 2014 yılında Olimpik Anneler projemizi Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile hayata geçirdik. Spor kültürünü yaygınlaştırmak, Türkiye'de daha fazla çocuğun düzenli spor yapmasını sağlamak ve böylece hem daha özgüvenli, sosyal, başarılı ve sağlıklı bireyler yetiştirmek hem de olimpiyatlarda başarılarımızı annelere rehberlik ederek artırmayı hedef seçtik. ‘Çocuğuna spor yaptıran her anne Olimpik Annedir' diyerek çıktığımız bu yolda eğitim ve ekipman desteğinin yanı sıra olimpiyatlara katılan sporcularımıza ve annelerine de destek veriyoruz. Desteklediğimiz 14'ü kadın 29 sporcu Tokyo Olimpiyatları'na gitti ve ülke olarak toplamda 13 madalya kazanırken, bunlardan 8'i Olimpik Anneler programımızın sporcularıydı. Olimpiyat başarılarımızın artarak devam edeceğine inanıyoruz. “Umutla Paris 2024” yolunda 36 sporcumuzu ve annesini desteklediğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Umut Evi hareketine spor açılımı

Yaşanılan depremin ilk anından itibaren tüm kurumsal olarak ve markalarıyla bölgeye destek sağladıklarını belirten Turnaoğlu, “Önümüzdeki dönemde de Umut Evi hareketimiz çatısı altında çamaşırhanelerimiz, ağız bakım ünitelerimiz, bebek bakım odası, berber ve kuaför gibi kişisel bakım ve hijyen ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerimizle deprem bölgesinde olacağız” dedi. Bunun bir parçası olarak spor okulu da açacaklarını müjdeleyen Turnaoğlu, “Yine TMOK iş birliği ile Gaziantep'te açacağımız spor okulu sayesinde afet bölgesinde çocuklara bedensel, zihinsel ve ruhsal açıdan daha sağlıklı bir hayat için fırsat eşitliği sunmuş olacağız. Önümüzdeki dönemde başlatacağımız kampanya ile tüketicilerimizin de bu programa destek olmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Neşe Gündoğan: "Olimpik Anneler Projemizin Paris 2024'te 10. yılını kutlayacağız"

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, şunları söyledi: “Ülkemizde spor kültürünün yaygınlaşmasına ve daha sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunduğumuz, Olimpiyat Oyunları yolunda milli sporcularımıza ve annelerine destek olduğumuz Olimpik Anneler Projemizin Paris 2024'te 10. yılını kutlayacağız. İlk günden bu yana projeye duyduğumuz güven ve heyecan, bugünlere dek artarak devam etti. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda da anneleri ile desteklediğimiz 36 sporcumuzun yanında olmaktan mutluluk duyuyor, Oyunlarda ülkemize gurur dolu anlar yaşatacaklarına gönülden inanıyoruz."

Dünyanın heyecanla beklediği bu spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak olan Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarının çevresel boyutu başta olmak üzere özelliklerini sunarken, spor alanında Fransa-Türkiye iş birliğine övgüde bulundu.