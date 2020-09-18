Padişahların gizli yolu Topkapı Sarayı'nda ziyaretçilerini bekliyor

Osmanlı padişahlarının Tebdil-i kıyafet ile meydanlara inip halkın sorun ve problemlerini öğrendiği, saraydan atı ile çıktığı gizli yol, Topkapı Sarayı'nda ziyaretçilere açıldı.

Büyük Biniş olarak bilinen, sonradan At Rampası olarak da adlandırılan ve sadece padişahların at ile geçişine mahsus olan özel yol, Topkapı Sarayı'nda ziyarete açıldı. Sarayın Perde Kapısı ile Şam Kapısı arasında yer alan yaklaşık 30 metre uzunluğundaki gizli yol, padişahların halkın arasına karışmak istediklerinde dikkat çekmeden kıyafet değiştirerek sokağa çıkış yaptıkları yol olarak biliniyor.

“Padişah tebdil-i kıyafet ile halkın arasında şehre girmek için atı ile bu yolu kullanırdı”

Topkapı Sarayı'nda ziyarete açılan Büyük Biniş ve ya At Rampası olarak adlandırılan gizli yol hakkında bilgi veren Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, “Bulunduğumuz mekan Topkapı Sarayı 3'ncü avluda yer alan hareme çıkan bir yoldayız. Bu yol Büyük Biniş veya At Rampası olarak adlandırılan bir yol. Yukarıda Perde Kapısı aşağısında Şam Kapısı arasında yer alan yaklaşık 30 metre uzunluğunda sadece padişaha ait bir yoldur. Burada padişah tebdil-i kıyafet ile halkın arasında şehre girmek istediğinde atı ile buradan sarayı terk eder. İzlenimlerini elde eder aynı bu yol vasıtasıyla saraya geri döner. Bu yollu en çok kullanan 4'ncü Murat, Sultan İbrahim, Sultan 3'ncü Mustafa ve Sultan 2'nci Mahmut'tur” şeklinde konuştu.

Çapoğlu restorasyonu tamamlanan diğer bölümlerin de zaman içerisinde ziyarete açılacağını söyleyerek, “Saray kocaman bir alan bizde 2019 yılı Eylül ayı itibariyle Milli Saraylar İdaresi'ne devrolduktan sonra inceliyoruz. Ziyarete açılabilecek şekilde restorasyonları tamamlanmış alanları hiç bekletmeden ziyaretçilerimize açacağız” sözlerini tamamladı.

“Muhteşem Yüzyıl'dan etkilenip Türkiye'ye geldik”

Yurt dışından Topkapı Sarayı'nı ziyarete gelen bir turist, “Osmanlı Devleti hakkında rehberimizden bilgiler aldık. Topkapı Sarayı'nın her köşesini görmek istiyoruz. Çok sevgiyle geziyoruz. Muhteşem Yüzyıl'ı eşim çok severek takip ediyordu. Çok güzel bir diziydi. Onun üzerine Türkiye'ye geldik. Gördüğümüz kadarıyla gerçekten muhteşem bir yüzyıl yaşamışlar” ifadelerini kullandı.

“Ziyarete açılan yolu bilmiyorduk güzel bir tesadüf oldu”

Topkapı Sarayı'na ziyaret amaçlı geldiğini tesadüfen yolu ziyaret ettiğini söyleyen Ali Peynirci, “Biz buraya Topkapı Sarayı'nı ziyaret etmek için geldik. Ziyarete açılan yolu bilmiyorduk. Güzel bir tesadüf oldu. Padişahların bu yolları kullanarak halkın içerisine karışması çok güzel bir davranış. Padişahlar tebdil-i kıyafet giyerek halkın içerisine girerdi. Yaşamlarında herhangi bir sorun, problem var mı nasıl yaşadıklarına bakardı. Açıkça çıkamadıkları için saraydan böyle bir gizli yol yapmışlar” dedi.