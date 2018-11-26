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Pakistan Hava Kuvvetleri'ne 'Türk Gücü'

30 Kasım 2018 tarihleri arasında Karaçi, Pakistan’da 10’uncusu düzenlenecek Uluslararası Savunma Fuar’ına (IDEAS) katılacak.

30 Kasım 2018 tarihleri arasında Karaçi, Pakistan'da 10'uncusu düzenlenecek Uluslararası Savunma Fuar'ına (IDEAS) katılacak. Fuarda tüm ürün yelpazesi ile yer alacak olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ATAK, ANKA, HÜRKUŞ, T625, MMU ve TÜRKSAT 6A'yı Pakistan fuarında görücüye çıkartacak.


Kardeş ülke Pakistan ile sıcak temas halinde olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 2009 yılında 42 adet F-16 modernizasyon projesini üstlenmiş, iki ülke bu sayede iş birliklerini kuvvetlendiren adımlar atmıştı. Günümüze kadar devam eden iş birliklerinin ardından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve Pakistan arasındaki birliktelik, bu yıl 30 adet T129 ATAK helikopterinin Pakistan'a ihracatına yönelik sözleşmenin imzası ile ivme kazandı. Bölgede faaliyetlerini güçlendirerek adını son zamanlarda sık sık duyuran Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Pakistan'da düzenlenecek IDEAS 2018'de tüm ürün gruplarının maketlerini sergileyerek bölgedeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

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