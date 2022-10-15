Pakistanlı güzellik ve kozmetik sektörleri İstanbul'da buluştu

Pakistan Ticaret Geliştirme Kurumu, Ticaret Bakanlığı ve Pakistan Hükümeti, Pakistan'da önde gelen 14 ihracatçı şirketin güzellik ve kozmetik sektörleri için İstanbul'da bir etkinlik düzenledi. 13 Ekim'de üç gün süreyle açılan sergi, bugün sona erecek.

Pakistan Ticaret Geliştirme Kurumu, Ticaret Bakanlığı ve Pakistan Hükümeti, Pakistan'da önde gelen 14 ihracatçı şirketin güzellik ve kozmetik sektörleri için İstanbul'da bir etkinlik düzenledi. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve aralarında dünyanın dört bir yanından 8 bin yabancı alıcının bulunduğu 12 binden fazla katılımcının ziyaret ettiği ve bu mega etkinliğe 55 ülkeden 650'den fazla firma katıldı. Etkinlik, katılımcılara, alıcılara ve yatırımcılara yatırım, ticaret ve değişim teknolojilerini teşvik etmek amacıyla etkili bağlantılar geliştirmeleri için bir fırsat sağladı.

Açılış töreninde Pakistan Başkonsolosu Nauman Aslam dinleyicilere, diplomatlara, önde gelen şirketlere ve organizatörlere Pakistan'daki güzellik bakım endüstrisinde gerçekleştirilen gelişim süreci hakkında bilgi verdi. Yaklaşık yüzde 6'lık Kümülatif Ortalama Büyüme Oranı (CAGR) ile sektörün muazzam bir büyüme ve gelişme potansiyeli taşıdığını sözlerine ekledi. Oda ve ticaret birlikleri temsilcilerinin yanı sıra Güney Afrika, İtalya, Malezya ve İran'dan büyükelçiler, başkonsoloslar ve ekonomi müşavirleri de dinleyiciler arasında yerini aldı.