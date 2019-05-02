İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Pakkan Okulları Senku Takımı şampiyon oldu

Pakkan Okulları Senku Takımı, Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde düzenlenen Engel Atlama Binicilik Kupası’nda birinci oldu.

Pakkan Okulları Senku Takımı, Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen Engel Atlama Binicilik Kupası'nda birinci oldu. Ocak ayında startı verilen turnuvaya 22 takım katıldı. Pakkan Okulları Senku Takımı, ocak ayında başlayan ve toplam 22 takımın katıldığı 4 ayaklı turnuvayı birinci olarak tamamladı. Fatih Yeter, Fatih Bora Tarhan, Almina Şanlımeşhur, Yasemin Sivaslıoğlu, Can Yaran ve Kayra Küçükçalık'tan oluşan takıma ödülünü, Mazda Pazarlama Satış Direktörü Mert Güçlüer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.