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Palace'ta hedef Ozan Tufan

İngiliz ekibi Crystal Palace, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan’ı transfer etmek istiyor.

İngiliz ekibi Crystal Palace, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ı transfer etmek istiyor. Palace'ın sezon sonunda sarı-lacivertlilerin kapısını çalıp Tufan için transfer teklifinde bulunacağı iddia edildi.


Milli futbolcu Cenk Tosun'un da forma giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ı transfer etmek istiyor. İngiliz basınında bugün yer alan haberlere göre Palace'ın bir süredir Tufan'ı takip ettiği ve önümüzdeki aylarda izlemek için bir gözlemci göndereceği iddia edildi.


24 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla 23 müsabakada forma giyerken, 2 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

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