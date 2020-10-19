Pan-Beibu Körfezi Ekonomik İşbirliği Forumu yoğun katılımla gerçekleştirildi

11'inci Pan-Beibu Körfezi Ekonomik İşbirliği Forumu ve 2020 Beibu Körfezi Uluslararası Geçiş Limanı İşbirliği Zirvesi 15 Ekim'de Guangxi'nin Nanning şehrinde gerçekleştirildi.

Guangxi China-ASEAN Panorama Magazine Agency'nin yürütme kuruluşu olduğu 11'inci Pan-Beibu Körfezi Ekonomik İşbirliği Forumu ve 2020 Beibu Körfezi Uluslararası Geçiş Limanı İşbirliği Zirvesi, 15 Ekim tarihinde Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesindeki Nanning'de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bu yılki Forum'un teması ‘Uluslararası Geçiş Limanı, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridorunu Ortaklaşa İnşa Etmek: Pan-Beibu Körfezi İşbirliğinin Yeni Dönemi'ne odaklandı. Forum kapsamında ‘Beibu Körfezi Uluslararası Geçiş Limanını Ortaklaşa İnşa Etmek ve Etkileşimli Kalkınmanın Yeni Modelini Keşfetmek' ve ‘Uluslararası Tedarik Zincirinin Geliştirilmesine Hizmet Edecek Yüksek Kaliteli Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru Oluşturmak' başlıklı iki konu ele alındı.