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Panathinaikos, Lefteris Bochoridis'i transfer etti

Yunan ekibi Panathinaikos, 26 yaşındaki basketbolcu Lefteris Bochoridis ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Yunan temsilcisi Panathinaikos, bu kapsamda eski basketbolcusu Lefteris Bochoridis ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yunan basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Bochoridis, 2014-2017 yılları arasında da Atina ekibinin forması giymişti.


26 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon Aris forması ile 14 maçta 14.6 sayı 5.1 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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