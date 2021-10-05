Pandemi Çalıştayı:"İnsanlık yeni bir döneme adım attı''

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON) ve Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) tarafından Şile'de ‘pandemi' çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştayda, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Nurettin Yiyit ile çok sayıda akademisyen, bürokrat ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcisi katılırken, aşının önemi bir kez daha vurgulandı.

TÜMBİKON ve TÜMBİFED Ulusal ve Uluslararası Sosyal Ekonomik Strateji Araştırma Merkezi Başkanı Can Çobanoğlu başkanlığında Şile'de düzenlenen çalıştaya TÜMBİKON Genel Başkanı Cevdet Akay, TÜMBİFED Genel başkanı Mehmet Hüsrev, TÜMBİAD Genel Başkanı Prof. Dr. Recep Yıldızhan, RİBİAD Genel Başkanı Erol Aykut ile birlikte çok sayıda bürokrat, akademisyen ve STK temsilcisi katıldı. Koordinatörlüğünü Arif Ekşi'nin gerçekleştirdiği çalıştayda dünyanın da gündemi olan pandemi ve sonrasındaki süreç; sağlık, ekonomik, sosyoloji, psikoloji, iletişim gibi birçok alanda ele alındı. Buradan çıkan bilimsel veriler ise daha sonra bir kitap haline dönüştürülerek ilgili makamlara ulaştırılacak.

"İnsanlık yeni bir döneme adım attı''

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren çalıştay başkanı Uluslararası Sosyal Ekonomik Strateji Araştırma Merkezi Başkanı Can Çobanoğlu bu süreçte verdikleri mücadeleden dolayı öncelikle sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Çobanoğlu, insanlığın pandemide yeni bir döneme girdiğini belirterek, "Pandemi ile ilgili hayatımızda neler oldu ve nereye gidiyoruz? Bunu sahada yaşayanlar ve masa başında planlayanlar burada bir arada olsun istedik. Bu dönemde hocalarımız adeta bir kurtuluş savaşının neferi gibi toplum adına inanılmaz işler yapıyorlar. Gönlümüzde çok önemli yerleri var. 2019'da dünyada ortaya çıkan, çıkış sebebi hala tartışılan ve ekonomik kaygılarla birlikte komplo teorileri veya biyolojik savaş gibi kavramlarla da ele alınan derya deniz bir şeyin içerisindeyiz. Ve elle dokunamıyoruz. Hala anlamaya çalışıyoruz. Ama bu küçücük virüs, insanlık adına dünyamızda yepyeni bir değişime yepyeni bir hayata adım attığımız bir dönemi başlattı" dedi.

TÜMBİKON Genel Başkanı Cevdet Akay çalıştayın önemine vurgu yaparak, "TÜMBİKON olarak akademik camia bizim için çok önemli. Bürokrat, iş adamı ve akademisyenin bir araya geldiği bir yapı içerisindeyiz. En büyük gücümüz de değerli hocalarımız. Burada korana virüsü ve pandemi sürecini çok çeşitli yönleriyle ele aldık. Bu tür çalışmalarımızı gerçekleştirdiğimiz Ulusal ve Uluslararası Sosyal Ekonomik Strateji Merkezi'miz gerçekten çok önemli. İlk toplantımız iklim zirvesiydi. Bizler de her ay bu tür toplantılarla ülkenin sorunlarına değinmek istiyoruz'' dedi.

TÜMBİDED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev ise, "Bugün pandemi ve sonrasındaki süreci konuşmak için bir araya geldik. Bu bilgi paylaşımının öncelikle ülkemize ve insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok önemli bir süreçten geçtik, geçiyoruz. İnsanlık olarak çok korktuk, ürktük, krizlerle karşılaştık. Ancak burada kazandığımız birikimlerle yeni tecrübeler edindik. Özellikle medikal sektörü bu dönemde küresel bir önem arz etti. Ben de iş dünyamıza bu alana kanalize olmaya davet ediyorum. Biz medikal sektöründe küresel bir faktör olmamamız için hiçbir sebep yok'' ifadelerini kullandı.

"Aşının önemine vurgu yaptılar"

Çalıştaydaki en önemli konularından biri de Covid-19 aşısıydı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiğit, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, korona virüsle mücadelede aşının önemine vurgu yaptı. Aşının virüse karşı en önemli silah olduğu vurgulanırken, herkesin aşı yaptırılmasının önemli olduğunu belirtildi. Prof. Dr. Başak Solmaz ise pandemi sürecinde iletişimin önemini değerlendirirken, Prof. Dr. Nüket Sivri, pandemin çevreye etkilerini ve doğabilecek çevre felaketlerini konu aldı.