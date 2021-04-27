Pandemi döneminde hastalar için telerehab

Ertürk, “Koronavirüse yakalanan ve aynı zamanda çeşitli hareket bozukluğu olan hastalar için telerehab kolaylık sağlıyor” dedi.

COVID-19 salgınının teletıp kullanımını artırdığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi'nden Fizyoterapist Öğr. Gör. Çağıl Ertürk, “Bu çağda fizik tedavi hasta bakımı sağlamanın mekanizmalarından biri teletıp. Telerehabilitasyon veya telerehab, başta şu dönemde korona virüse yakalanan kişilerin akciğer fonksiyonlarını geliştirmek üzere hastalara hizmet veren teknolojik bir görsel-işitsel sistemdir” ifadelerini kullandı.

“Ön kanıtlar bulundu”

Telerehab ile ilgili bilgiler veren Ertürk, “Yüz yüze müdahaleler yerine telerehabın benimsenmesinin, bel ağrısı, lomber stenoz, boyun ağrısı ve osteoartrit nedeniyle kronik kas - iskelet ağrısı çeken hastalarda ağrıyı azaltmak ve fiziksel işlevi iyileştirmek için yararlı olduğunu gösteren ön kanıtlar bulundu” dedi.

“Güvenlik önlemleri iyice ele alınmalı”

Son on yılda, rehabilitasyonda uzaktan değerlendirme ve müdahale teknolojisinin büyük ölçüde büyüdüğünü ve telerehabın geliştiğini söyleyen Ertürk, “Hasta verilerinin internet üzerinden geçişi güvenlilik ve gizlilik gerektirdiğinden, güvenlik önlemleri iyice ele alınmalı. Kullanım kolaylığı ve pratikliği tedaviye bağlılığı teşvik etmek için de önemli” dedi.

Telerehabın avantajları hakkında konuşan Ertürk şu ifadeleri kullandı:

“Geçmişte telerehabın en büyük avantajlarından biri, fiziksel engelleri, yani ulaşımı aşma kabiliyetiydi. Ülke çapında verilen evde kalma tedbirleriyle, daha fazla insan, görevleri uzaktan tamamlamanın rahatlığını, etkinliğini ve diğer avantajlarını keşfediyor. Telerehab, klinisyen ve hasta arasında dolaylı yoldan etkileşim-temas sağlıyor. Evde hasta ile sağlayıcı arasındaki seyahat zorunluluğunu ortadan kaldırarak rehabilitasyon hizmetleri seyahat masraflarını ve bakıcı yükünü azaltıyor. Hareket bozukluğu olan hastalar için kolaylık sağlıyor.”