İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pandemi döneminde online müzayede

Korona virüs sürecinde online müzayedelere ilgi arttı.

Birçok müzayede evi, değerli ve seçkin eserlerini, online müzayede ile koleksiyonerlerin beğenisine sunuyor.


Korona virüs pandemisiyle birlikte birçok iş kolu da dijital ortama taşındı. Çok sayıda değerli ve seçkin eserlerin satışa sunulduğu müzayedeler de pandemi sürecinde internet ortamından yapılmaya başlandı.


İstanbul Antik Sanat, 9 Ağustos'ta online olarak hat, resim ve tespih müzayedesi düzenleyeceğini açıkladı. Canlı olarak yapılacak müzayedede sanatseverler seçkin eserleri satın almak için online olarak yarışacaklar. Müzayedede, özellikle hat sanatı ve Hilye-i Şerifler ile ilgili oluşturulan koleksiyonlar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.


Online müzayede için hazırlanan web sitesinde eserlere ait detaylı görüntü, sertifika ve bilgiler var. Talipliler eserleri siteden bakarak esere önceden pey (teklif) verebilecek. Ancak katılımcılar önceden belirtilen tarihte ve belirtilen saatte canlı olarak eserleri almak için yarışacak.


Farklı dönemlere ait resim, hat, ebru ve tespihlerin sergilendiği müzayedede; Meryem Nevruzi, Cevad Huran, Fuad Başar, Prof. Dr. Fevzi Günüç, Said Abuzeroğlu, Hasan Çelebi, Ali Toy, Prof. Dr. Ali Alparslan, Ahmet Bursalı, Avni Nakkaş, Meysem Haduman, Ferdin Velizade, Abdülfettah Efendi gibi sanatçıların güzide eserleri görücüye çıkacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.