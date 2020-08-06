Pandemi döneminde online müzayede

Birçok müzayede evi, değerli ve seçkin eserlerini, online müzayede ile koleksiyonerlerin beğenisine sunuyor.

Korona virüs pandemisiyle birlikte birçok iş kolu da dijital ortama taşındı. Çok sayıda değerli ve seçkin eserlerin satışa sunulduğu müzayedeler de pandemi sürecinde internet ortamından yapılmaya başlandı.

İstanbul Antik Sanat, 9 Ağustos'ta online olarak hat, resim ve tespih müzayedesi düzenleyeceğini açıkladı. Canlı olarak yapılacak müzayedede sanatseverler seçkin eserleri satın almak için online olarak yarışacaklar. Müzayedede, özellikle hat sanatı ve Hilye-i Şerifler ile ilgili oluşturulan koleksiyonlar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Online müzayede için hazırlanan web sitesinde eserlere ait detaylı görüntü, sertifika ve bilgiler var. Talipliler eserleri siteden bakarak esere önceden pey (teklif) verebilecek. Ancak katılımcılar önceden belirtilen tarihte ve belirtilen saatte canlı olarak eserleri almak için yarışacak.

Farklı dönemlere ait resim, hat, ebru ve tespihlerin sergilendiği müzayedede; Meryem Nevruzi, Cevad Huran, Fuad Başar, Prof. Dr. Fevzi Günüç, Said Abuzeroğlu, Hasan Çelebi, Ali Toy, Prof. Dr. Ali Alparslan, Ahmet Bursalı, Avni Nakkaş, Meysem Haduman, Ferdin Velizade, Abdülfettah Efendi gibi sanatçıların güzide eserleri görücüye çıkacak.