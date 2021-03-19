Pandemi e-ticarette ciro hedeflerini artırdı

E-ticaret platformu yıl sonuna kadar ciro hedefini 50 milyon lira olarak belirledi. Pandemiyle birlikte artan online alışverişler, sektöre basamak atlattı. Pandemi sürecini fırsata çevirdiklerini söyleyen Needion.com'u kurucusu Baran Saldanlı “Platformu tamamen Türk yazılımcıların çalışmalarıyla 3 yıl boyunca geliştirdik. Merkezimiz İzmir'de bulunuyor, toplamda 40 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. Şu anda sitemizde 45 bin farklı ürün ilanı bulunuyor. Birkaç ay içinde farklı sistemlerle de entegre olarak bu rakamı birkaç yüz bine taşımak için düğmeye bastık. Ayensoft firmasıyla çalışmalara başladık; kısa süre içinde Entegra firmasına da sitemizi entegre edeceğiz” diye konuştu.

“Satışlar yüzde 658 arttı”

Pandemi süresince söz konusu e-ticaret platformundan en fazla elektronik kategorisinde, cep telefonu grubunda satış yapıldığını belirten Saldanlı “Sitenin popülasyonuna bakıldığında; satın alımları hem cirosal hem adetsel incelediğimizde 25-34 yaş arası erkek üyelerimizin daha yoğunluklu alışveriş yaptığını gördük. Pandemi'nin başladığı süreç ile geçtiğimiz Ocak ayını karşılaştırdığımızda Needion.com sitesinde yeni kullanıcı sayısı yüzde 658,1 arttı. Bu yılı 50 milyon TL'lik ciro ile kapatmak istiyoruz” açıklaması yaptı.