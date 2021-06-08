Pandemi günlerine 'Renk Katanlar Sergisi' Kartal'da ziyarete açıldı

Covid 19 pandemisi sürecinde kültür ve sanatı destekleme adına çalışmalara yer veren Kartal Belediyesi, Selim Kalay Sanat Atölyesi tarafından hazırlanan “Pandemi Günlerine Renk Katanlar” adlı resim sergisine ev sahipliği yaptı. Sergide pandemi döneminde yaşananlar tuvallere yansıdı.

Kartal Belediyesi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen serginin açılışına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Fuat Onbaşılı ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Serginin açılışında konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Bugün, değerli sanatçılarımızın ellerinden çıkan bu kıymetli eserleri sizlerle buluşturuyoruz. Salgın sürecinde zor günlerden geçen sanatçılar, bu gördüğünüz eserleri ortaya çıkardı. Kıymetli sanatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir kentin gelişebilmesi için, önce o kentin insanlarının kültürel ve sanatsal anlamda gelişebilmesi gerekir. Bunun bilincinde olan bizler de sanatçılarımızı her zaman destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde yaşanan olayları sanatlarıyla icra eden ressamların eserlerinden oluşan sergi, 13 Haziran'a kadar Kartal Belediyesi Fuaye Alanı'nda ziyaret edilebilecek.