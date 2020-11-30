Pandemi hastanesinin sağlık kahramanlarına iyileşen Covid hastasından döner ikramı

Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ndeki sağlık personeline moral için döner ikramında yapıldı. Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit, “Bu girişimler aslında bu mücadelede karşısında halk tarafından karşılık görmek ve halkımızın bizim arkamızda olduğunu hissetmek bizi mutlu ediyor” dedi.

Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde Covid tedavisi gören bir hastanın ağabeyi kardeşi iyileştikten sonra sağlık çalışanlarını unutmadı. Pandemi hastanesinde büyük gayret gösteren sağlık çalışanlarına 250 kilogram döner ikram edildi. Hastanede ikramı yapılan dönerin kesimini Başhekim Doç. Dr. Nurettin Yiyit yaptı.

Konu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit, “Acil durum hastanesi olarak aslında biz pandeminin büyük bir kısmında sadece İstanbul değil İstanbul dışından da hastalar alarak en büyük rakamları yönettik. Şu ana kadar 10 binin üzerinde hasta yatırıp taburcu etmek nasip oldu. Belli ki daha da halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu pandemi mücadelesi yaklaşık 8-9 aydır sürüyor. Ciddi bir yorgunluk, evet var. Ama dönem dönem de halkımızın bizim yanımızda olduğu, bizim arkamızda olduğunu hissetmek bize güç veriyor. Bugün de yine öyle bir güne şahitlik ediyoruz. Bütün personelimize dönerden oluşan bir menü ikram edildi. Kardeşini de daha önce burada tedavi etmemiz nasip olmuş bize. Bu girişimler aslında bu mücadelede karşısında halk tarafından karşılık görmek ve halkımızın bizim arkamızda olduğunu hissetmek bizi mutlu ediyor” dedi.

Döner ikramı yapan Himmet Ağababa, “Kardeşim pandemi hastanesinde tedavi gördü. Daha sonra sağlığına kavuştu. Bu sırada buradaki başhekiminden, doktoruna, hemşiresine kadar herkes cansiperane gibi savaştıklarını gördüm. Burada bir Kurtuluş Savaşı veriliyor. Buradaki sağlıkçılarımız görünmez bir düşmana karşı savaşıyorlar. Bunun için bir moral yemeği olsun dedim. Tüm işletme sahipleri, tüm sanatçılarımız sağlık çalışanlarımıza bir moral gezileri yapsınlar, destek çıksınlar. Çok morale ihtiyaçları var” şeklinde konuştu.