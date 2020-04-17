Pandemi hastanesinin son durumu böyle görüntülendi

Atatürk Havalimanı'nda yapımına aralıksız devam edilen bin yataklı pandemi hastanesinin son durumu havadan drone ile görüntülendi. İnşaat çalışmalarında iskeletin ortaya çıkmaya başladığı hastanede çalışmalara ara vermeden devam ediliyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz hafta içi yapımına başlanan bin yataklı hastane için çalışmalar aralıksız devam ediyor. 45 günde bitirilmesi planlanan proje kapsamında hastanenin temel kısmı tamamlandı. Havadan çekilen görüntülerde hastanenin tamamlanan temelinin ardından, iskeletlerinin bazı bölümlerinin tamamlandığı görüldü. Atatürk Havalimanı'nda geniş bir alanda oluşturulan bin yataklı hastanenin inşaatında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor. Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının havadan çekilen görüntülerinde bazı bölümlerde binanın metal iskeletinin yapımının tamamlandığı görülüyor.