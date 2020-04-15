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Pandemi Hastanesinin zemin beton dökme işlemi bitirildi

Atatürk Havalimanı’nda inşaatına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin yapım çalışmaları gece gündüz aralıksız devam ediyor.

Atatürk Havalimanı'nda inşaatına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin yapım çalışmaları gece gündüz aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 günde bitirileceğini açıkladığı Pandemi hastanesinin zemin betonunun dökümü bitirildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Korona virüs tedbirleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda 45 günde yapılacağını açıkladığı pandemi hastanesi zemin çalışmaları tamamlandı. Pandemi Hastanesi çalışmaları gece gündüz aralıksız devam ederken, bina iskeletinin yapım çalışmaları başladı.



Yüzlerce kamyon ve insan çalışıyor


Kısa süre önce yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki Pandemi Hastanesi yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Pandemi Hastanesi'nin açıklanan tarihe yetiştirilmesi için 24 saat çalışmalar devam ediyor. Çalışmalara yüzlerce araç ve işçi aralıksız devam ediyor. İnşaat çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemesi , elektrik ve diğer alt yapı çalışmaları da aynı anda yürütülüyor.


Zemin betonunun dökümü tamamlanan Pandemi Hastanesi'nin bina demirlerinin yerleştirilmes'ne başlanacak. Atatürk Havalimanı Pandemi Hastanesi 45 günde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

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