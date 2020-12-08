Pandemi ihracata engel olamadı

Demir ve demir dışı metaller sektörü Ocak-Kasım döneminde 7,56 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi ve Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 4,9 pay aldı.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki, “İhracatımızın potansiyelini büyütmek ve daha da önemlisi sürdürülebilir kılmak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz. Aralık ihracatımızda sapma olmazsa yıllık bazda bir önceki yıldan

daha fazla ihracat gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Ocak-Kasım döneminde en fazla ihracat 880 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. ABD'ye ihracat ise bu dönemde 356 milyon dolar olarak hesaplandı. Sektörün Kasım ayı ihracatı ise yüzde 10,5 artış ile 776 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, Türkiye'nin geçen ay gerçekleştirdiği toplam 16 milyar dolar ihracattan yüzde 4,7 oranında pay alması anlamına geliyor.

Öztiryaki, “Yılın ikinci çeyreğinden bu yana birlik olarak ihracatçımıza alternatif kanallar sunmanın gayreti içerisinde olduk. Dijital pazarlama, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlar, Ticaret Bakanlığımızın da destekleriyle ihracatçımız için vazgeçilmez unsurlar oldu. Aralık ayı rakamlarımızda bir sapma olmazsa pandemi yılında, bir önceki yılın ihracat rakamını geçmiş olacağız. Bu yıl 15 ülkede 140 Türk firması ve 632 yabancı firmanın katılımı ile 1.300'den fazla ikili görüşme gerçekleştirildi. Bu çalışmaların sonuçlarını önümüzdeki dönemde takip ediyor olacağız. 2021 yılında ise yüzde 15 ihracat artışı ile 9,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye, salgın sonrasında daha fazla üreten ve ürettiğini daha iyi değerlerde, günümüz şartlarına uygun olarak pazarlayan bir ülke konumunda olacak. Buna inancım tam” dedi.

Öztiryaki, “Pandemi bize bir kez daha hatırlattı ki dijital dönüşüm kapıda. Bu kapsamda görevimiz üyelerimize bu dijital dönüşüme uzanan yolda destek olmak. Üye her firmaya markalaşma ve kurumsallaşma konusunda eğitimler düzenleyerek sanal ortamda tanıtım ve imajları konusunda destek olmaya devam ediyoruz. Öte yandan geçtiğimiz ay Asya-Pasifik Bölgesindeki 15 ülke dünyanın en büyük

ticaret ve iş birliği anlaşması olan (RCEP) Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Anlaşması'nı imzaladı. Bu ülkelerden Malezya, Singapur ve Güney Kore ile halihazırda Serbest Ticaret Anlaşmalarımız var. Bu anlaşma bize avantaj mı sağlayacak dezavantaja mı yol açacak bunu değerlendirmeli ve her durumda ortaya çıkan tabloyu lehimize kullanabilecek projeler üretmeliyiz” şeklinde konuştu.