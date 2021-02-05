Pandemi kanser hastalarının tanı ve tedavisini etkilememeli

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Yavuz Anacak, kanser hastalarının tanı ve tedavilerinin gecikmeden yapılması gerektiğinin altını çizerek, hastaların Covid bulaşması endişesiyle sağlık merkezlerine başvurmaktan çekinmemesi gerektiğini kaydetti.

Kanser hastalarında erken tanı ve tedavinin son derece önemli ve hayat kurtarıcı olduğunu belirten Anacak, "Kansere bağlı olabilecek yakınmaları olan vatandaşlarımızın pandemi koşullarının sona ermesini beklemeden en kısa sürede sağlık kuruluşlarına başvurmasını tavsiye ediyoruz" dedi.