İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pandemi kanser hastalarının tanı ve tedavisini etkilememeli

Son bir yılda dünyayı kasıp kavuran ve yaşamın her alanını etkileyen Covid-19 virüsünün neden olduğu pandemi kanser hastalarının hayatlarını da olumsuz etkiliyor.


Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Yavuz Anacak, kanser hastalarının tanı ve tedavilerinin gecikmeden yapılması gerektiğinin altını çizerek, hastaların Covid bulaşması endişesiyle sağlık merkezlerine başvurmaktan çekinmemesi gerektiğini kaydetti.


Kanser hastalarında erken tanı ve tedavinin son derece önemli ve hayat kurtarıcı olduğunu belirten Anacak, "Kansere bağlı olabilecek yakınmaları olan vatandaşlarımızın pandemi koşullarının sona ermesini beklemeden en kısa sürede sağlık kuruluşlarına başvurmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.