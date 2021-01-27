Pandemi kültür sektörünü vurdu

Online mecralara taşınan müzayedelerde kültür sanat eserleri alıcı bulamıyor.

Pandemiyle birlikte müzayedeler sanal ortama taşındı ancak eserler elde kaldı. Bu eserlerden birkaçı da bir dönem ilginin yüksek olduğu Kenan Evren'in yaptığı tablolar.

Ankara'da düzenlenen bir çevrim içi müzayede 12 Eylül darbesinin en kilit ismi Kenan Evren'in 1997'de yaptığı 48'e 60 boyutlarındaki yağlı boya tablosu 2 bin 500 liradan satışa koyuldu. Daha önce tablolarına verilen fiyatlarla kıyaslandığında bedava sayılacak bu rakamı bile 2 hafta boyunca alıcı çıkmadı.

Müzayede düzenleyicisi “Eskiden 7 bin dolar 10 bin dolar gibi fiyatlar görmüş zamanında tabi şuanda o fiyatlar etmiyor maalesef” dedi.

Resim müzayededen kaldırılacaktı ki son anda bir alıcı resimle ilgilendiğini duyurdu.

İki haftadır müzayedede olan eser, son anda 6 bin 350 TL satış fiyatına satıldı ancak alıcı adının açıklanmasını istemedi.