Pandemi nedeniyle Türkiye'nin en büyük spor salonları evlerde kuruluyor

com, spor ve outdoor kategorisi ile pandemide ön plana çıktı.

Pandemide spor salonlarının kapalı olması ve yazın yaklaşması evde spor yapma alışkanlığını arttırdı. Tüketiciler artık evde kendi spor salonlarını kurmaya başladı. Özellikle de katlanabilir yürüyüş bantları, yer kaplamaması açısından da gözde bir tercih haline geldi. Bu tarz spor aletlerinin yüksek fiyatlı olması tüketicileri farklı alternatifler aramaya yöneltti.

Kiralabunu.com'un kurucu ortağı Sinan Ventura, özellikle spor ve outdoor kategorisinde giderek daha fazla insanın kiralama yöntemini tercih ettiğini belirtti. Ventura, “Pandemi döneminde kiralabunu.com üzerinden en çok bu kategoride koşu bantlarında talep oluştu. Rekor satışları koşu bantlarında yaşadık. Kiralamayı tercih edenler de genelde 25-30 yaş arasında genç kadın-erkek tüketiciler oldu” dedi.

Scooter da kiralanıyor

Pandemide azalan toplu taşıma kullanımının tüketicileri farklı bireysel alternatiflere yönelttiğini vurgulayan Sinan Ventura, “Şu sıralar oldukça moda olan elektrikli scooterlar, şehir içi kullanımda kolaylık sağlıyor. Belediyelerin veya çeşitli özel firmaların sunmuş olduğu elektrikli scooter hizmetlerini ekonomik ve hijyenik bulmayan tüketiciler için kiralabunu.com, aylık kolay ödemelerle elektrikli scooter kiralayabilme özelliği de sunuyoruz. Bu ürün kategorisinde de hareketlilik yaşıyoruz” dedi.

Satın almaya alternatif olarak tüketicilerin beğendikleri, ihtiyaç duydukları teknolojik ürünleri kiralama imkanı sunan platform, tüketici elektroniği ve spor & outdoor ürünlerinin yanı sıra anne-bebek, kişisel bakım, ev aletleri kategorileri ile de hizmet veriyor. Koşu bandı ve elektrikli scooter gibi maliyeti yüksek ürün çeşitlerini kısa dönem kiralamaya sunarak, tüketicisine kolaylık sağlayan platform, kredi kartını bloke etmeden, 1-3-6 ve 12 aylık kiralama seçenekleriyle bu ürünlere olan erişimi kolaylaştırıyor.