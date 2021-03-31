Pandemi Orkestrası'nın konukları Hakan Şensoy ve Cihat Aşkın oldu

Pandemi sürecinde geliri olmayan orkestra sanatçılarına destek olmak amacıyla kurulan Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası'nın beşinci konserinin konukları şef Hakan Şensoy ve keman virtüözü Cihat Aşkın oldu.

Kadıköy Belediyesi tarafından pandemi sürecinde hiçbir sabit geliri olmayan ve ekonomik olarak zor bir süreçten geçen müzisyenlere destek olmak amacıyla kurulan Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası'nın beşinci konserinde orkestrayı şef Hakan Şensoy yönetti, konuk sanatçı ise keman virtüözü Cihat Aşkın oldu. Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda düzenlenen konserlerde farklı orkestra sanatçıları yer alıyor, her konserde solist ve şefler gönüllü olarak sahne alıyor. Konserin başlamasından önce salonda sosyal mesafe kurallarına göre oturan az sayıda izleyiciye hitap eden Hakan Şensoy, “Zor günler… Daha da zorlaşıyor, daha da zorlaştıkça biz daha da ayağa kalkıyoruz, daha çok birbirimize yaslanıyoruz, daha çok kenetleniyoruz. Buradaki dayanışmayı, buradaki dayanışma bilincini topluma yayabilirsek sadece pandemiden değil, her türlü kötülükten kurtuluruz.” diye konuştu. Pandemi Orkestrası konserleri 21 Nisan'da Murat Cem Orhan ve Poyraz Baltacıgil'in katılacağı konser ile devam edecek.