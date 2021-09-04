Pandemi restoran düzenlerini de değiştirdi

Bol masalı ve kalabalık restoranlar, yerini özel loca ve mahremiyet sağlayan mekanlara bıraktı.

Korona virüs tehdidi nedeniyle bir dönem kapalı kalan ve sıkıntılı günler geçiren yiyecek içecek sektörü, normalleşme süreciyle tekrar canlanmaya başladı. Ancak pandemi süreci restoran düzenlerini de değiştirdi. Eskiden çok sayıda masaların yer aldığı, kalabalık ve insanların birlikte oturduğu mekanlar, pandemi sonrasında yeniden dizayn edildi. Müşterilerine özel loca ve mahremiyet sağlayan restoranlar, müşteriler tarafından ilgi görmeye başladı.

Pandemiyle birlikte değişerek müşterilere geniş loca ve sosyal mesafe sağlayan mekanlardan biri de Ataköy'de Ali Rıza Çelik tarafından izole bir bahçe dizaynı edilen The Food Clan oldu. Geniş localı masa düzeni ile de sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tasarlanan mekan, güzel bir bahçe içerisinde evinde hissettirmeyi amaçlıyor.